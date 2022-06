Scissione M5S: nel gruppo Ars tutti con Conte, ma con Di Maio vanno sette parlamentari eletti in Sicilia

«La scissione di Di Maio sul gruppo M5S regionale ha avuto impatto zero, nessuno dei 15 deputati che ne fanno parte lo seguirà. Le manovre di palazzo non ci interessano, qui siamo tutti concentrati a lavorare per le primarie e per dare alla Sicilia un governo che finalmente lavori proficuamente per dare risposte concrete ai bisogni dei siciliani che da Musumeci hanno ascoltato solo chiacchiere e vuoti proclami. Domani da lui ci aspettiamo l’ennesimo annuncio a cui non crede più nessuno».

Pubblicità

Lo ha detto il capogruppo del M5S all’Ars e referente 5stelle per la Sicilia, Nuccio Di Paola. «Tutti, compresi i deputati 5stelle a Roma - continua Di Paola - siamo pronti a fare quadrato intorno al Movimento e a moltiplicare gli sforzi in vista dei prossime scadenze elettorali. Già sabato a Caltanissetta ci vedremo in una riunione aperta a tutti gli iscritti al M5S per serrare le fila e rinnovare gli stimoli che non ci sono mai mancati».

Intanto sono 51, compreso il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, i deputati che hanno aderito a Insieme per il futuro. Tranne Antonio Lombardo (alcamese) , che arriva da Coraggio Italia e che comunque era stato eletto con il Movimento 5 stelle, sono tutti ormai ex grillini: Cosimo Adelizzi, Roberta Alaimo (palermitana, eletta a Palermo), Alessandro Amitrano, Giovanni Luca Aresta, Sergio Battelli, Luciano Cadeddu, Vittoria Casa (di Bagheria), Andrea Caso, Gianpaolo Cassese, Laura Castelli, Luciano Cillis, Federica Daga, Paola Deiana, Daniele Del Grosso, Margherita Del Sesto, Giuseppe D’Ippolito, Gianfranco Di Sarno, Iolanda Di Stasio, Manlio Di Stefano, Francesco D’Uva (Messina), Mattia Fantinati, Marialuisa Faro, Luca Frusone, Chiara Gagnarli, Filippo Gallinella, Andrea Giarrizzo (Enna), Conny Giordano, Marta Grande, Nicola Grimaldi, Marianna Iorio, Luigi Iovino, Giuseppe L’Abbate, Caterina Licatini (Mazara), Anna Macina, Pasquale Maglione, Alberto Manca, Generoso Maraia, Vita Martinciglio (Mazara), Dalila Nesci, Maria Pallini, Gianluca Rizzo (Siracusa), Carla Ruocco, Emanuele Scagliusi, Davide Serritella, Vincenzo Spadafora, Patrizia Terzoni, Gianluca Vacca, Stefano Vignaroli.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA