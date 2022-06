Scordia, Francesco Barchitta riconfermato sindaco: «Abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere»

Francesco Barchitta è stato riconfermato sindaco di Scordia. La sua vittoria, al primo turno, è stata netta ed è emersa sin dalle prime ore dallo spoglio superando abbondantemente la soglia del 40 per cento. Barchitta ha chiuso con uno score di circa 4.200 voti toccando così il 52,2% superando di gran lunga Ignazio Gravina che ha superato di poco le 2.000 preferenze attestandosi così al 25,4 %. Un successo, quello di Barchitta, che è andato oltre le aspettative con l’elettorato che ha premiato l’azione di un sindaco che ha dovuto affrontare due alluvioni e una pandemia. «Mi sento solo di dire grazie ai miei concittadini – ha detto - che mi hanno voluto rinnovare la loro fiducia. Abbiamo ancora tanti altri obiettivi da raggiungere, abbiamo preso una città in condizioni pietose e l’abbiamo risollevata. Ci attende un lavoro intenso, ma non dobbiamo scoraggiarci e non è nel nostro costume lamentarci».

