Senato: torna con un 'Omaggio a Roma' Senato&Cultura

ROMA, 05 MAG - Torna con un "Omaggio a Roma" Senato&'Cultura. Il ventiduesimo appuntamento della rassegna realizzata in collaborazione con la Rai per valorizzare il patrimonio culturale italiano, celebrerà le eccellenze della Capitale: dall'arte al teatro, dalla musica al sociale e allo sport. Il Presidente Casellati aprirà l'evento, nell'Aula di Palazzo Madama, il 7 maggio alle 11.30. A condurre sarà Manuela Moreno. Gli spazi musicali vedranno protagonisti la Big Fat Band, che con la cantante Elena Bonelli proporrà brani della tradizione romana, e poi il tenore Fabio Sartori, che interpreterà "E lucevan le stelle" da Tosca. I momenti recitativi saranno affidati a Flavio Insinna e Francesca Reggiani: ci sarà un ricordo di Gigi Proietti, la lettura di alcuni testi di Trilussa e una parentesi di ironia "romanesca". Interverranno infine il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, il Presidente dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", Mariella Enoc, e la leggenda del tennis Nicola Pietrangeli. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1.

