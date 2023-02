Serracchiani, Pd non ha mai messo in discussione 41-bis

ROMA, 01 FEB - "Il Pd non ha mai messo in discussione il 41 bis". A ribadirlo nell'Aula della Camera è la capogruppo Pd Debora Serracchiani dopo l'intervento del ministro della Giustizia Nordio chiamato a riferire su quanto accaduto ieri alla Camera sul caso Cospito. Il deputato di FdI Giovanni Donzelli ieri aveva attaccato il Pd per aver visitato in carcere l'anarchico Alfredo Cospito chiedendo: "La sinistra dica se sta con lo Stato o con il terrorismo e la mafia". Nordio ha ribadito che lo Stato non "intende rinunciare al 41-bis". E i Dem ribattono di non aver mai messo in discussione questo ma di essere andati a visitare Cospito "per ragioni d'umanità" visto che il detenuto è in sciopero della fame da oltre 100 giorni.

