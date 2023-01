Shoah: Di Segni, attuare raccomandazioni della commissione Segre

ROMA, 18 GEN - "La sfida non è tanto fare una nuova commissione parlamentare" contro l'odio "ma prendere le raccomandazioni fatte nel rapporto finale della commissione presieduta dalla senatrice Segre, e passare all'attuazione di alcune raccomandazioni molto significative e concrete, anche in termine di legislazione". Lo ha dichiarato il presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria patrocinate dalla Presidenza del Consiglio. "Per parte nostra - ha aggiunto -, alcune di queste raccomandazioni riguardano anche come è configurato oggi il reato di incitamento all'odio, banalizzazione e negazionismo, che oggi è aggravante, se e come ipotizzarlo come fattispecie autonoma. E poi il discorso dell'apologia del fascismo".

