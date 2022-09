Sicilia al voto, file ai seggi e dato di affluenza per le Regionali poco più alto del 2017

Il dato di affluenza alle urne registrato in Sicilia, alle ore 12, e riguardante le elezioni regionali conferma la sensazione che tanti elettori, che hanno già votato, avevano già percepito sin dalle prime ore del mattino. E cioè che con il 12,54%, nell'isola si fa un piccolo balzo in avanti rispetto al 2017 quando, alla stessa ora, aveva votato l'11,03% degli aventi diritto.

Il dato cresce ulteriormente per le Politiche: 14, 77% e lo scostamento tra i due dati, malgrado le due consultazioni si svolgano lo stesso giorno, viene spiegato dalla Regione con l'afflusso dei voti degli italiani all’estero per Camera e Senato, che invece non è previsto per le Regionali.

Tanti elettori inoltre stanno lamentando lunghe file ai seggi elettorali anche nelle ore, subito dopo pranzo ad esempio, normalmente meno affollate. E qui non è ancora chiaro se i tempi di attesa si allungano per una maggiore affluenza o perché il tagliando antifrode sta rallentando le operazioni di voto o ancora per l'effetto election day.

Tra i big nazionali della politica c'è già chi plaude comunque alla presenza degli elettori alle urne, segno di una partecipazione che dovrebbe scacciare il temuto "demone" dell'astensionismo. I seggi, aperti dalle 7, chiuderanno alle 23 e lo spoglio per le Politiche comincerà subito dopo.



