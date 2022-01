Sicilia, Di Paola (M5s): «Una Regione in stallo perché Musumeci è ferito nell'orgoglio»

«Ci preoccupa il futuro della legislatura. Siamo in crisi sanitaria, economica ed anche per quel che riguarda i rifiuti. Ci sono tanti temi che i siciliani stanno vivendo sulla propria pelle e noi siamo in stallo perchè c'é un presidente ferito nell’orgoglio. Una cosa che non possiamo accettare». Così Nuccio Di Paola, capogruppo del M5s nel corso della conferenza stampa delle opposizioni sulla crisi del governo regionale nata dopo il voto sui grandi elettori di mercoledì scorso.

