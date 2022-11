Sicilia, la maggioranza si muove in ordine sparso: da Dc e Lega pressing su Schifani per i termovalorizzatori

Da alcuni partiti della maggioranza che sostiene il governo del presidente della Regione siciliana Renato Schifani arriva un pressing perché si avvia l'iter per la ealizzazione die due termovalorizzatori in Sicilia, ovvero gli impianti che vengono visti come la soluzione per l'emergenza rifiuti nell'Isola. Il primo a lanciare la pietra nello stagno è stato questa mattina Totò Cuffaro, commissario regionale della Dc: «La Sicilia ha bisogno quanto prima dei termovalorizzatori. Le discariche siciliane sono sature e l’acuirsi della difficoltà nello smaltimento dei rifiuti nelle grandi città rende necessaria e non più procrastinabile la realizzazione». Soltanto nel Palermitano - ha aggiunto Cuffaro - «ci sono 12 Comuni che non sanno dove conferire i loro rifiuti. Per smaltire i rifiuti siciliani si è costretti ad andare nel nord Italia o, in alternativa, conferire in impianti di termovalorizzazione presenti in Europa sostenendo costi enormi».

Pubblicità

«In Sicilia, riteniamo che i termovalorizzatori, impianti di nuova generazione ad emissioni zero in grado di produrre energia, debbano essere due, preferibilmente posizionati vicino alle due grandi aree metropolitane - sottolinea l’ex governatore -. La costruzione dei termovalorizzatori è stato uno dei punti del programma elettorale del presidente Schifani, scelta che ci trova concordi e che viene condivisa dalla coalizione ed è proprio dalla condivisione del progetto che si deve partire per procedere quanto prima all’iter che porterà alla costruzione dei termovalorizzatori. Soltanto in questa maniera potremo risolvere i problemi in tutta la Regione e prima avvieremo l’iter prima verranno realizzati, non occorre più perdere tempo».

Pressioni arrivano pure dalla Lega:«Sui termovalorizzatori serve chiarezza, è necessario capire cosa è stato fatto e cosa è possibile fare per procedere speditamente verso l’acquisizione di uno strumento di cui la Sicilia non può più fare a meno per affrontare le emergenze permanenti legate allo smaltimento dei rifiuti» ha affermato il deputato nazionale Nino Minardo, presidente della Commissione difesa della Camera e segretario regionale della Lega. «Il Presidente Schifani - continua Minardo - sul tema dei termovalorizzatori è stato chiaro in campagna elettorale e anche in recenti interventi e noi siamo d’accordo con lui. Tuttavia non è più rinviabile un momento di verità, una verifica con gli uffici regionali per capire a che punto siamo e soprattutto per offrire ai siciliani una road map per la realizzazione degli impianti che abbia come scopo quello di fare presto e bene».

Gli fa eco Vincenzo Figuccia, deputato Questore all’Ars: «Davanti a chi vuole scoraggiare la realizzazione dei termovalorizzatori, dobbiamo agire con determinazione per dare alla Sicilia una soluzione definitiva al problema dei rifiuti». Secondo Figuccia, «sono numerosissime le segnalazioni che stanno arrivando da parte dei palermitani e non solo, sull'aumento spropositato della tassa sui rifiuti senza legittime spiegazioni. Un saldo Tari salato che è frutto del "sistema-discarica" ereditato per la scelleratezza amministrativa degli ultimi cinquant'anni. Oggi, continuiamo ad assistere all’ipocrisia e al buonismo di certe realtà che in nome dell’ambiente, hanno lasciato la Sicilia in mano alle discariche e al malaffare. Cogliere l’opportunità dei termovalorizzatori significa risolvere, nel giro di poco tempo e definitivamente il problema, riconvertendo i rifiuti in una vera e propria risorsa. Siamo certi - conclude - che questo governo non si farà scoraggiare da certi buonisti".

In realtà a frenare sugli impianti sarebbe proprio il nuovo assessore ai rifiuti Roberto Di Mauro. Il titolare della delega ai rifiuti sostiene che questi impianti hanno costi di gestione altissimi che vanno sostenuti dalle Srr e incidono sui Comuni con la tariffa di smaltimento.

Servirebbe, dunque, un contributo pubblico, come il Cip6 che lo Stato un tempo concedeva per realizzare e gestire questi impianti in modo da non far lievitare troppo la Tari. Quindi andrebbe aperta una vertenza con il governo nazionale affinché ripristini quegli aiuti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA