Sicilia, Micciché e il “problema Musumeci”. Il governatore : «Eppure FI sta con me in giunta»

Ha cominciato questa mattina Il presidente dell'Ars e coordinatore regionale di Forza Italia Gianfranco Micciché con una intervista pubblicata dal Corriere della Sera. Ha risposto indirettamente in mattinata il presidente della Regiione nello Musumeci, intervenendo a Omnibus su La7. Continua così il tutti contro tutti nel centrodestra siciliano che fatica a trovare convergenza sui candidati da presentare alle prossime elezioni, Comunali e Regionali.

Pubblicità

Ma secondo Miccichè nel centrodestra in Sicilia «non c'è nessun caos. Abbiamo un problema - ha detto in una intervista al Corsera - , non il caos. Un problema abbastanza grosso, lo ammetto. Ma non è il caos. L’unico nostro problema è Musumeci».

«Se non ci fosse Musumeci, non avremmo altri problemi. Ma non è che è un problema lui, come persona - ha spiegato Miccichè -. Può stare simpatico o antipatico, la politica comunque non si fa con simpatia o antipatia. Il problema è che se lo ricandidiamo si perde sicuro. Matematico. Ecco, se non risolviamo questo problema, difficilmente risolveremo anche gli altri».

L’attuale governatore «non è che non lo voglio io. Non lo vuole nessuno. Si vuole ricandidare? In barba alla promessa che avrebbe fatto un solo mandato, come aveva detto prima dell’elezione scorsa. In cinque anni ha umiliato i partiti, come fosse l’imperatore».

Ma se i leader del centrodestra confermassero la corsa al bis di Musumeci, "obbedirei", assicura. E Miccichè smentisce l’ipotesi che voglia candidarsi lui alla presidenza della Regione. «Sicuramente no. Ma è necessario che si arrivi a un passo indietro di Musumeci. Il destino di una persona sta tenendo in ostaggio tutto il resto". "Se ho parlato con Berlusconi del caso Sicilia? Certo che sì, l’ho incontrato qua a Roma. Del giudizio dei siciliani si fida sempre, dopo il 61-0 del 2001».

La replica

«Una volta pensavo che in Sicilia un problema fosse rappresentato da un presidente vicino ad ambienti mafiosi, interessato da peculato e corruzione. Credevo fosse questo un problema». Lo ha detto Musumeci, parlando a Omnibus su La7 in replica alla intervista di Gianfranco Miccichè.

«Un presidente che ha governato con cinque anni con i partiti, senza mai cambiare la giunta che ha messo alla porta affaristi e ciarlatani diventa un problema? Allora abbiamo due visioni diverse». «Se fossi cinico - ha aggiunto - direi che Miccichè vuole essere colui che dà le carte e in Sicilia questa è operazione molto difficile. La mia è una terra complessa, in questi cinque anni ho governato in maniera assolutamente serena e senza un giorno di instabilità. Miccichè è convinto che bisogna governare chiamando i segretari dei partiti e chiedendo "vorrei fare questo, siete d’accordo" questo non lo vogliono i siciliani e non è la mia educazione politica».

Secondo Musumeci quindi «Miccichè avrebbe dovuto ritirare la delegazione di Forza Italia perché Musumeci è un problema. Invece governa con 4 assessori di Forza Italia senza un giorno di frizioni. Miccichè ha un problema interno al suo partito che è spaccato».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA