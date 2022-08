Sicilia, anche il centrosinistra alla prova del 9: ecco i punti irrinunciabili del M5s

Nel “decalogo meno uno” che i grillini propongono - prendere o lasciare - a Caterina Chinnici e al Pd il nodo più intricato non è il no ai termovalorizzatori (già peraltro più volte espresso), sul quale comunque la candidata del fronte progressista s’è detta disposta a discutere. Il vero scoglio sarà politico, perché il M5S chiede una conventio ad excludendum per chi è contro il reddito di cittadinanza. Ovvero: il fronte moderato (Azione e Italia Viva soprattutto), al quale, oltre al Pd con la trattativa condotta dal segretario Anthony Barbagallo, anche lo stesso Claudio Fava, esprimendo stima per Fabrizio Ferrandelli, aveva già aperto.

L’altra asticella che complica la corsa a ostacoli dell’alleanza giallorossa in Sicilia è che il M5S pretende che Chinnici indichi l’intera squadra degli assessori entro il 20 agosto. Il che, per i tempi e i riti della politica siciliana (e per gli ingorghi correntizi dei dem), sembra quasi un miraggio agostano. Tutto il resto, ordinato in due paginette ben schematizzate, è poco più che banale routine. Non sarà certo il «piano di azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici» a mettere in crisi un’alleanza finita da Reggio Calabria in su.

Se ne parlerà oggi a Palermo in una riunione convocata dalla stessa Chinnici alle 16 «per discutere del programma di governo». E si capirà la reale tenuta di un’intesa sul filo del rasoio. Quella tra i grillini di Sicilia e il Pd che prova con tutte le sue forze a tenere unito il campo largo uscito a fatica dalle primarie.

«L’esito della riunione plenaria di lunedì ha visto la base del M5S divisa tra chi chiede di onorare i patti delle primarie e chi invece vorrebbe non allearsi con nessuno. Due posizioni assolutamente legittime», sintetizza Giampiero Trizzino, fra gli autori del dossier con i nove punti. Il deputato regionale uscente (che in 10 anni d’Ars s’è guadagnato il rispetto anche degli avversari) ribadisce la sua: «Fino a oggi non siamo stati capaci di spiegare alla base che il rischio di correre da soli è lasciare la Sicilia nelle mani di persone che faranno ancora peggio di ciò che ha fatto Musumeci. Correre da soli significa perdere inevitabilmente e buonanotte a tutti i buoni propositi».

Il documento sul tavolo del vertice è variegato: «Dal no agli inceneritori, ad una posizione chiara sul reddito di cittadinanza, da una sanità scevra dal controllo politico, a misure concrete di sostegno per le imprese che hanno investito nel Superbonus, da una razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione», sintetizza Trizzino. Certo, l’ultimo punto sull’antimafia proposto alla figlia di una vittima di mafia i grillini potevano anche risparmiarselo, Ma tant’è. Perché, a dirla tutta, il Pd che non vuole correre il rischio di mandare tutto in frantumi, ha ben poche alternative. «Se il decimo punto fosse un’operazione a Casablanca - scherza un fiducioso pentastellato - Barbagallo potrebbe pure accettare». Oggi, dunque, la parola finale sui nove «temi siciliani», annunciati dal referente regionale grillino Nuccio Di Paola, «come nove erano i punti sottoposti da Conte a Draghi, e se diranno no solo ad uno di questi allora saremo pronti a rompere l’alleanza e ad andare da soli».

Sappiamo com’è andata a finire a SuperMario. Vedremo se Santa Caterina riuscirà a uscirne indenne.

Ecco i nove temi «non trattabili» dei 5stelle

1) Ambiente ed economia circolare.

Il M5S mette subito in chiaro il nodo più delicato: «No alla termovalorizzazione. Il piano regionale dei rifiuti e i piani d’ambito non possono introdurre forme di incenerimento come sistema di smaltimento dei rifiuti solidi indifferenziati». Ma sui temi ambientali, molto cari al movimento, ci sono anche «sì al recupero edilizio, no ad ogni forma di sanatoria» e «applicazione delle Direttive Ue in materia di demanio marittimo» con la «messa a gara delle concessioni». Che non piacerà alla lobby dei balneari.

2) Lavoro, cittadini e imprese. Il secondo punto è chiaro: «Nessuna apertura a forze politiche contrarie al reddito di cittadinanza», con annesso «rilancio dei centri per l'impiego». Seguono un «piano di snellimento delle procedure amministrative per la riduzione dei tempi per imprese e cittadini» e un paracadute regionale per le imprese imprese in difficoltà con la misura del Superbonus 110%»

3) Salute e sport.

Un «sistema sanitario regionale che offra prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti su tutto il territorio». E i buoni propositi sulle nomine: «Eliminare il paradigma Politica/Salute e di implementare il modello meritocratico dai vertici aziendali al personale sanitario». Chiesta anche l’«eliminazione della Seus», oltre che «parchi della salute» e «campetti polivalenti di quartiere».

4) Economia e pubblica amministrazione.

al «no ai mega-centri direzionali» a «razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione» e «contenimento e riqualificazione della spesa». Il punto caldo è: l’«elenco completo degli assessori della Giunta regionale entro il 20 agosto».

5) Infrastrutture.

na generica «realizzazione di infrastrutture utili ai cittadini», ma anche «investimenti sulle reti e sulle infrastrutture idriche, sia di distribuzione che di depurazione delle acque reflue».

6) Agricoltura.

Anche qui ordinaria routine: «Esa e Consorzi di Bonifica parte attiva dell'assessorato all'Agricoltura», in un contesto di «rilancio dell'agricoltura come motore di sviluppo e crescita della regione».

7) Tutela degli animali e lotta al randagismo.

Oltre all’«attuazione delle leggi in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo» una «maggiore tutela della fauna selvatica partendo da un aggiornamento dei piani di gestione e di conservazione».

8) Turismo e beni culturali.

Proposte la «riforma delle Soprintendenze», la «triennalità del contributo regionale per gli enti lirico-sinfonici, per i teatri e per il Furs», con « stop “Tabella H”» e «contributi regionali distribuiti mediante avvisi pubblici».

9) Legalità ed anticorruzione.

uattro i punti qualificanti. Il primo è l’attuazione in Sicilia dello “Spazzacorrotti”, il secondo è il «potenziamento della figura del Responsabile prevenzione Corruzione e Trasparenza», il terzo la «valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia», il quarto l’«istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di estorsione e usura, come strumento di tutela e sostegno che faccia da ponte di collegamento fra tutti gli attori istituzionali coinvolti».

