PALERMO, 16 GIU - Per la prima volta in assoluto, M5s Pd e Sinistra insieme alle Primarie. Si faranno in Sicilia per la scelta del candidato alla presidenza della Regione, dove si voterà in autunno. Sabato prossimo conferenza stampa congiunta a Palermo per illustrare tutti i dettagli per lo svolgimento delle consultazioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA