Sicilia, per le Regionali depositati 38 simboli di liste elettorali

Sono 38 i simboli elettorali depositati alle ore 16, orario di chiusura, negli uffici dell’Assessorato regionale alla Funzione pubblica per le Elezioni regionali siciliane del prossimo 25 settembre. Anche se alcuni simboli sono stati già diffusi, solo da domani pomeriggio, giorno di Ferragosto, si potrà prendere ufficialmente visione dei simboli presso l’Assessorato.

Ci sono, tra i simboli già depositati, il Pd, il M5S, Claudio Fava-Centopassi, Lista Chinnici Presidente, Dc nuova di Salvatore Cuffaro. Mentre oggi pomeriggio, a pochi minuti dalla chiusura è stato presentato il simbolo si Azione e Italia Viva con il nome di Gaetano Armao, attuale vicepresidente della Regione siciliana, come candidato Presidente. Ieri il candidato Cateno De Luca aveva presentato i simboli delle 9 liste che sostengono la sua corsa a governatore: "De Luca sindaco di Sicilia"; "Sicilia Vera"; "Orgoglio Siculo con Cateno"; "Impresa Sicilia"; "Terra d’Amuri"; "Basta Mafie"; "Lavoro in Sicilia"; "Giovani Siciliani" e "Autonomia siciliana".

Le elezioni regionali per il Presidente della Regione e l’Assemblea regionale siciliana per la diciottesima legislatura si svolgeranno il prossimo 25 settembre, in concomitanza con le consultazioni nazionali. Le urne saranno aperte nell’unica giornata di domenica, dalle 7 alle 23. La ripartizione dei 70 seggi dell’Assemblea nell’ambito dei collegi elettorali, è elaborata sulla base della popolazione residente nell’Isola (5.002.904 abitanti), secondo l’ultimo censimento disponibile. Nel dettaglio, 62 seggi sono così distribuiti nei collegi provinciali: 6 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 13 a Catania, 2 ad Enna, 8 a Messina, 16 a Palermo, 4 a Ragusa, 5 a Siracusa, 5 a Trapani. Gli otto seggi residui sono assegnati ai collegi aventi i più alti resti.



