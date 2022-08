Sicilia, traballa la coalizione giallorossa. Ultimatum del Pd al M5s: «Dentro o fuori»

Una liturgia lunga che prometteva di diventare una veglia notturna. La direzione regionale del Pd, chiamata a decidere sulle candidature per le Regionali del prossimo 25 settembre, ieri viaggiava con un annunciato ritardo di oltre due ore. Poi, provvidenziale e quasi scontata, è giunta la scelta di un altro rinvio, a oggi alle 14, segno tangibile che non sono pochi i tasselli che devono ancora andare al loro posto.

Primo fra tutti proprio la tenuta dell'alleanza stessa. «Dentro o fuori»: il Pd ha chiesto ieri al M5s di dare la risposta entro l’ora di pranzo. Tutto è in mano a Giuseppe Conte, sarà lui a decidere se confermare o rompere l’alleanza progressista in Sicilia. Finora, assicurano i dirigenti siciliani dei 5stelle non c'è ancora una decisione e si aspetta la chiamata di Conte che ha in mano il dossier Sicilia da giorni.

La situazione di stallo sta provocando diversi problemi ai dem per la definizione delle liste per le regionali (si vota il 25 settembre) e soprattutto sta tenendo sulla graticola Caterina Chinnici, che ha vinto le primarie ma che ha sempre sostenuto che la sua candidatura a governatrice è vincolata appunto all’alleanza che fu fatta per le storiche consultazioni giallorosse. Tant'è che non c'è nemmeno l’ombra della lista civica della Chinnici, e sono in tanti a sostenere che c'è il rischio forte che potrebbe non essere formata.

Rimane aperta poi la questione «impresentabili», I casi riguardano l’attuale deputato regionale Giuseppe Lupo, imputato per corruzione, e Angelo Villari e Luigi Bosco sotto processo a Catania, in quanto assessori della giunta Bianco, per il dissesto del Comune. Rimangono dossier caldi anche perché il nodo delle candidature da sciogliere per Sala d’Ercole allarga e restringe a fisarmonica gli spazi contendibili. A Palermo le candidature pronte sarebbero meno di una decina, in molti rimangono in attesa di capire se ci sia o meno il disco verde alla corsa di Giuseppe Lupo, capogruppo uscente all’Ars e consigliere comunale a Palermo che potrebbe anche decidere di far correre Teresa Piccione.

Lo scenario peggiore nello stallo che prosegue è quello di un nervosismo generale che sta coinvolgendo anche il candidato alla presidenza della Regione, Caterina Chinnici, poco convinta di arretrare sulla questione morale e sempre alle prese con le richieste dei pentastellati in odore di fuga secondo alcuni e pronti all’incidente di rottura rispetto agli esiti che potrebbero venir fuori dal vertice del Pd siciliano. O la coabitazione conviene a tutti hanno detto chiaramente i grillini oppure ognuno per la sua strada.

Il primo effetto tangibile di questo momento di perplessità di Chinnici potrebbe sfociare, come detto, nella cancellazione della lista del presidente, data da alcuni per molto probabile che di per sé non sarebbe un grandissimo segnale.

La fanta-ipotesi di un ritiro di Chinnici dalla corsa invece si attesta al momento solo come un gossip da clamore, ma in realtà il disagio che sconta l’europarlamentare è più pratico e reale, legato cioè allo scenario al cui interno si troverà a correre senza una serie di scelte di fondo, chiare e definite.

Tra anomalie e distrazioni estive anche une elettorato consolidato come quello del Pd teme svarioni e passi falsi. Per il gioco delle parti il tempo sta scadendo. La direzione ieri convocata e poi saltata ha il compito di approvare le liste, molte delle quali in diversi territori ancora in alto mare.

Alla fine, l’organo del partito potrebbe chiudere oggi i conti con riserva. Scegliere cioè di approvare gli elenchi con i nomi che ci sono, dando mandato ai segretari provinciali e al segretario regionale di completarle. Al netto però della possibilità di avocare, sostituire o integrare il problema sembra essere il solito, reclutare cioè le forze in campo più congeniali alle possibilità di seggi da conquistare. Molti degli assessori comunali che nelle amministrazioni locali, non si sono dimessi per tempo, oggi non potrebbero correre, altri ras del voto locale nei paesi non stati coinvolti perché al traino dei favoriti. I dem insomma sono pronti a una corsa a ostacoli prima della vera e propria competizione elettorale.

“Il generale nel suo labirinto”, Anthony Barbagallo, sa che c’è sempre qualcosa di sacrificabile per il conseguimento di un’architettura più stabile, ma confida, al tempo stesso, di trovare una quadra su temi, nomi e presentabilità. Sicuramente per lui è la prova più difficile da quando ha preso in mano la segretaria regionale del Pd.

Dopo tre rinvii consecutivi, alle 14 ci sarò il momento della verità. Col rischio che la risposta di Conte faccia saltare tutto.

