Sindaco Città della Pieve, ora Draghi venga qui a riposarsi

CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA), 21 OTT - "È stato un onore e motivo di grande orgoglio avere il 'nostro' Mario Draghi alla guida del governo italiano, adesso che il suo incarico è terminato lo attendiamo a Città della Pieve, ormai una sua dimora abituale": a dirlo all'ANSA è il sindaco della cittadina umbra, Fausto Risini, nei minuti successivi al momento in cui Giorgia Meloni ha accettato l'incarico di presidente del Consiglio che le è stato conferito dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Il presidente Draghi - ha aggiunto - ha svolto un grande lavoro per il Paese, sia nella gestione della pandemia che nel riportare l'Italia ai vertici della credibilità internazionale". "Di certo il presidente può ricoprire qualsiasi ruolo istituzionale - ha detto ancora Risini riferendosi a possibili altri incarichi per Draghi -, oltre che professionale, ma forse adesso si riposerà di magari lo farà proprio a Città della Pieve. Draghi sa benissimo che qui può trovare tranquillità e affetto da parte dei pievesi". "A Giorgia Meloni - ha concluso Risini - non posso che augurare un proficuo lavoro, ad attenderla ci sono questioni estremamente difficili e la speranza di tutti noi è che possano essere affrontate e risolte in tempi rapidi".

