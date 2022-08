Sinodo: il Papa coinvolge la rete con "missionari digitali"

CITTÀ DEL VATICANO, 12 AGO - Il Papa, nel processo di ascolto avviato con il Sinodo, coinvolge la rete attraverso i "missionari digitali". "Papa Francesco vuole ascoltare anche il 'sesto continente', cioè quello digitale, per il prossimo Sinodo dei vescovi. Abbiamo sempre tante cose da dire sui social e questa è l'occasione vera per farlo. Non importa che tu sia credente, non importa che tu sia cattolico", scrive su Facebook una di questi missionari scelti per questa missione, suor Naike Monique Borgo. L'invito è quello di compilare un questionario nel quale si misurerà il rapporto della gente con la Chiesa, con tutte le sue criticità. I 'missionari digitali' saranno attivi nella rete con messaggi in diverse lingue tra le quali l'italiano, l'inglese, il francese, lo spagnolo, il portoghese, filippino, indi. Ma il progetto è in via di sviluppo. L'obiettivo è intercettare le persone che la Chiesa non potrebbe intercetta diversamente. A coordinare il progetto è monsignor Lucio Adriàn Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione. Il "sesto continente", quello digitale, avrà anche una rappresentanza al Sinodo dei vescovi.

