Sole 24 Ore, Musumeci in settima posizione con il 50% dei consensi

Classifica del Sole 24 Ore sul gradimento, da parte dei cittadini, di sindaci e presidenti di Regioni. Catania e Palermo non figurano neanche in fondo alla classifica dal momento che nella città etnea il sindaco, Salvo Pogliese, è sospeso dopo la condanna in primo grado per peculato, maturata da consigliere regionale, mentre nel capoluogo si è appena votato (il neo sindaco è Roberto Lagalla). Tra i Presidenti di Regione, oltre la prima posizione è di Luca Zaia (da notare che è saldamente in testa al Governance Poll da 12 anni, cioè da quando nel 2010 conquistò la poltrona in Veneto) mentre il siciliano Nello Musumeci divide la settima posizione con il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Entrambi conquistano un 50% del consenso ed è da notare che in queste due regioni si voterà nei prossimi mesi, in Sicilia in autunno ed in Lombardia ad inizio 2023. Le interviste sono state effettuate da Marzo a Giugno 2022, la numerosità campionaria in ogni Regione è stata di 1.000 soggetti, in ogni comune di 600 elettori, disaggregati per sesso, età ed area di residenza.



