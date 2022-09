Sondaggi, ecco chi è avanti tra candidati alla presidenza della Regione Siciliana

A venti giorni dal voto, per la Sicilia election day con il voto anche regionale, nell'Isola è clima di piena campagna elettorale con incontri politici, promesse elettorali e interventi dei big a sostegno dei propri candidati. Dopo l'arrivo della scorsa settimana di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, oggi è stata la volta di Enrico Letta a Catania. Ma non solo. Tra un dibattito e l'altro si fanno spazio i sondaggi che, via via che si avvicina il 25 settembre, cercano di essere sempre più attendibili assottigliando la forbice tra il voto sondato e quello che sarà l'esito reale della prossima tornata elettorale.

L'ultimo in ordine di tempo è quello dell’istituto di ricerca Tecnè per il Tg5 che per le regionali siciliane dà avanti Renato Schifani del Centrodestra, con una forbice tra il 37% e il 41%, seguito da Caterina Chinnici del Centrosinistra, attestata tra il 25% e il 29%. Alle spalle Cateno De Luca leader di "Sud chiama Nord", tra il 13% ed il 17%; Nuccio di Paola del M5s tra l’11% e il 15%; e Gaetano Armao del Terzo polo, tra il 3% e 5%. Altri candidati tra il 2% e 4%. Ancora alta e si attesta al 52% la quota di chi si colloca tra gli incerti o nell’astensionismo.

Altro sondaggio, ma questa volta relativo alla conoscenza del voto del 25 settembre, è stato invece realizzato da Demopolis che ha stimato che il 40% dei siciliani non risulta essere informato della imminente chiamata alle urne.

