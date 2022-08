Sondaggi, FdI primo partito in Italia con il 24,3% dei consensi

Secondo la rilevazione CAWI su 4900 interviste, FDI si attesterebbe al 24,3% dei consensi, seguita da PD + Art.1 con 23.5% e Lega con 14.3%. Secondo il sondaggio di TP, il M5S si attesterebbe all’11.1% continuando a perdere consenso, mentre FI conserverebbe (senza troppe oscillazioni) una fetta di elettorato pari al 7.3%. E' quanto emerge - si legge in una nota - dal sondaggio di Termometro politico. La nuova alleanza Azione + IV viene fotografata al 4.9%. Sotto il 2% gli altri partiti, che però devono ancora dimostrare di potersi presentare alle elezioni. Lo potranno fare solo se avranno raccolto sufficienti firme, incombenza da cui gran parte degli altri (tranne Italexit) sono esentati.

Pubblicità

Così Italia Sovrana e popolare (PC di Rizzo e alleati) è all’1,5%, come Unione Popolare (Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, De Magistris), mentre Alternativa per l’Italia (Popolo della Famiglia e alleati) è all’1%. In fondo ritroviamo anche due componenti delle due principali coalizioni, Noi Moderati (Noi per l’Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro e Udc) ha l’1% e Impegno Civico, di Di Aio e Tabacci, lo 0,7%, conclude la nota.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA