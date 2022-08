Sondaggi:Youtrend; Fdi al 24,1%; Pd al 22,7%; Lega al 13,8%

ROMA, 29 AGO - Se si andasse alle elezioni la coalizione di centrodestra raggiungerebbe il 48,5% mentre il centrosinistra si attesterebbe al 29,5% . E' quanto emerge dal sondaggio Quorum/Youtrend per Skytg24. Nel dettaglio, FdI resta il primo partito con al 24,1% (24,2% nella precedente rilevazione), il PD sale al 22,7% (22,3%). La Lega registra un 13,8% (14%) mentre il M5S ottiene 11,1% (10,6%). FI è all'8,7% (8,9%); Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,2% (3,9%); +Europa al 2,9% (1,6%); ItalExit al 2,5% (3,2%); Azione/Italia Viva 5,3% (nella precedente rilevazione Azione era al 2% mentre Italia Viva era 2,2%); Noi Moderati all'1,9% (nella precedente rilevazione Noi con l'Italia - L'Italia al Centro era allo 0,8%; Unione Popolare allo 0,7%; Udc - Coraggio Italia allo 0,3%); Impegno Civico è allo 0,7% (1,5%). Mentre la quota di indecisi e astenuti è pari al 38,8% (38,7%). Nota Metodologica: Sondaggio di 1.005 interviste svolte tra il 24 e il 27 Agosto 2022 su un campione rappresentativo della popolazione italiana, suddiviso per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d'errore generale è del +/- 3,1%, con un intervallo di confidenza del 95%.

