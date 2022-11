Stop aiuti quando il prezzo energia in linea con pre-crisi

ROMA, 24 NOV - Gli interventi della manovra "si connotano per un approccio mirato e temporaneo" e il governo "assume l'impegno a ridurre e poi eliminare gli aiuti e i tagli alle imposte non appena i prezzi del gas naturale, dell'energia e dei carburanti rientreranno verso livelli in linea con il periodo pre-crisi". Si legge nel Dpb. "A fine marzo, in vista del Programma di Stabilità 2023, il governo rivaluterà la situazione e, se necessario, attuerà nuove misure di contrasto al caro energia utilizzando prioritariamente eventuali entrate aggiuntive e risparmi di spesa che si manifestassero nei primi mesi dell'anno".

