Strage Bologna: Fico,rappresenta orrore ed abisso terrorismo

ROMA, 02 AGO - La strage di Bologna "rappresenta drammaticamente l'orrore e l'abisso toccato dal terrorismo e dalla strategia eversiva nel nostro Paese. Ricordarla nel quarantaduesimo anniversario significa innanzitutto rendere omaggio agli ottantacinque innocenti uccisi, ai sopravvissuti, ai familiari delle vittime e alla loro Associazione, alla quale va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per aver mantenuto viva la memoria, sostenendo con forza e determinazione la domanda di verità e giustizia. E costituisce altresì l'occasione per ribadire l'impegno delle Istituzioni a fare piena luce su questa dolorosa pagina, come pure su tutte le altre vicende oscure della nostra storia recente". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico in un messaggio in occasione dell'anniversario della Strage di Bologna.

