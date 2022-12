Su manovra ripresa lavori alle 18.30, opposizioni protestano

ROMA, 19 DIC - Opposizioni all'attacco dopo che l'ufficio di presidenza della commissione Bilancio ha stabilito la ripresa dei lavori sulla manovra alle 18.30. Il centrosinistra proponeva di riprendere alle 14 ma - secondo quanto riferito - ha prevalso la linea della maggioranza. "Usano i tempi della commissione per farsi i fatti loro", attacca Debora Serracchiani. "Il presidente non svolge un ruolo di garanzia", dice Ubaldo Pagano, capogruppo del Pd in commissione. "La verità è che la manovra non è pronta", sottolinea Marco Grimaldi di Avs

