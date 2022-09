Svp, il nuovo governo dimostri di essere per l'autonomia

BOLZANO, 26 SET - "La Svp, come ha sempre fatto, a Roma parlerà con tutti. Chi ultimamente si è dichiarato a parole a favore dell'autonomia ora lo dimostri anche con i fatti". Lo ha detto il segretario della Svp Philipp Achammer in riferimento alla vittoria di Giorgia Meloni. "La Volkspartei - ha proseguito - è il primo partito in regione Trentino Alto Adige e, per quanto riguarda la Provicia di Bolzano, manda a Roma 5 parlamentari su 6, oltretutto in un parlamento ridotto a 600 eletti". La Svp - ha ammesso - "in questa difficile tornata elettorale ha perso consensi, resta molto da fare in vista delle elezioni provinciale nel 2023 per riconquistare anche l'elettorato di protesta". Achammer ha poi evidenziato che questa volta si sono presentate liste locali, come i Freiheitlichen, che nel 2018 non c'erano. "In Europa attualmente probabilmente non esiste un altro partito che raggiunge il 40% dei consensi", ha aggiunta il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher. "Ovunque avanzano le forze radicali, perché governare in questo momento così difficile non viene sempre premiato dagli elettori. Solo l'Alto Adige ha un altro colore, dove resistono le forze moderate", ha concluso il governatore.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA