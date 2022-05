Tajani, FI non ha due linee politiche, unità con Berlusconi

BRUXELLES, 17 MAG - "Non vedo differenze di linea politica all'interno di FI. Ci possono essere visioni differenti come in tutti i partiti. L'unità si crea attorno a Silvio Berlusconi come è sempre stato, non vedo problemi così gravi". Lo ha sottolineato il coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani rispondendo ad una domanda sulle tensioni tra gli azzurri in un punto stampa al Parlamento europeo. ""Se tutto riguarda la sostituzione di un coordinatore bravo (Salini, ndr)...ma Berlusconi ha sempre scelto lui i coordinatori, è previsto dallo statuto e si è sempre dimostrato saggio. Il ministro Gelmini ricopre l'incarico più importante dopo Berlusconi, essendo capo delegazione al governo e non credo che ci sia un sottodimensionamento della sua persona", ha aggiunto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA