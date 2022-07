Tajani, governo non può perdere tempo con capricci del M5s

STRASBURGO, 07 LUG - "Noi stiamo cercando di puntare alla soluzione dei grandi problemi, a cominciare dall'altissima inflazione. Lavorare nell'interesse di un partito creando danni a un intero Paese non è certo quello che ci chiedono gli italiani. Il governo deve andare avanti a lavorare sul Pnrr, sul sostegno alle imprese, sulla difesa del potere di acquisto, sull'abbattimento delle tasse per le imprese" e "non perdere tempo con i capricci del M5S, con prese di posizione che danneggiano anche l'immagine dell'Italia". Lo ha detto il coordinatore nazionale di FI ed eurodeputato del Ppe Antonio Tajani in un punto stampa all'Eurocamera. "Mi auguro che anche il Pd la smetta di insistere con argomenti che non fanno parte del programma di governo. Non possiamo accettare di votare" il provvedimento sulla cannabis o una proposta sullo ius scholae "che non va nella direzione dei giovani non italiani e non è equilibrato".

