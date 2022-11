ROMA, 18 NOV - "Non è la proposta di questo governo, ma di quello precedente". Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo all'ANSA sull'ipotesi che Luigi Di Maio possa essere incaricato come inviato Ue per il Gas nel Golfo.

