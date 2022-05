Terrorismo: Fico, democrazia va difesa, non è per sempre

ROMA, 09 MAG - Il giorno della memoria delle vittime del terrorismo deve servire ai giovani per dar loro "la piena consapevolezza che i diritti, le libertà, la democrazia, garantiti dalla Costituzione, figlia della Resistenza, non sono per sempre. Sono stati nei decenni passati difesi strenuamente dalle generazioni che vi hanno preceduto e richiedono di essere protetti ogni giorno da ogni tipo di minaccia. Di fronte a nuovi potenziali pericoli per la convivenza civile e per le nostre democrazie, dobbiamo fare scudo dimostrando di aver appreso la lezione". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico nella Cerimonia per giorno della memoria.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA