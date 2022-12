Tesei, nessun buco in sanità umbra ma mancati rimborsi Covid

PERUGIA, 22 DIC - "Non c'è alcun buco della sanità umbra. C' è un mancato rimborso delle spese Covid ed energetiche come avviene per tutte le Regioni d'Italia che assomma a circa 150 milioni di euro. Questa è la realtà": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei a margine della conferenza stampa di fine anno. Tesei ha poi parlato di un "disavanzo strutturale che ha l'Umbria da anni e ancora prima del Covid e di questa amministrazione". "Naturalmente, proprio a causa dell'impatto della pandemia - ha aggiunto - non è stato possibile ancor colmarlo. Ma con le misure, la riforma, il nuovo piano sanitario regionale, la riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi porterà da prossimo anno a risultati sicuramente migliori. Già dal 2021 mancavano a tutte le Regioni quattro miliardi e 200 milioni di rimborsi Covid. Oggi abbiamo anche il tema dell'impatto su tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali del caro energia e dell'inflazione".

