Torna l'ipotesi di pensionati in ruoli dirigenziali della Pa

ROMA, 14 FEB - Accantonata durante l'esame del Milleproroghe, potrebbe tornare nel dl sulla governance del Pnrr la possibilità per la Pubblica amministrazione fino al 2026 di assegnare incarichi di vertice retribuiti al personale in pensione, ma solo se conferiti da organi costituzionali. Come viene spiegato, la misura, ad esempio, si applicherebbe alla presidenza dell'Istat. A quanto si apprende, la modifica è stata introdotta nelle ultime ore nella bozza che verrà vagliata nel preconsiglio, in vista del Cdm che si dovrebbe tenere giovedì. Il conferimento degli incarichi è previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA