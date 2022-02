Ucraina:Berlusconi,preoccupati per conseguenze guerra su energia

ROMA, 23 FEB - "Siamo fortemente preoccupati per il precipitare della situazione in Ucraina e per le conseguenze che potrebbero derivare dallo scoppio di una guerra ai confini dell'Europa e ricadere sul sistema economico italiano sotto forma di ulteriori rialzi del prezzo - già insostenibile - dell'energia e dell'inflazione. Forza Italia mette in campo la sua autorevolezza e le sue relazioni internazionali - in seno soprattutto al Ppe - per favorire una soluzione pacifica". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una nota.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA