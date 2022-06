Ucraina:Calderoli,decisione saggia Salvini non andare a Mosca

NAPOLI, 06 GIU - "Credo che Salvini abbia preso la decisione più saggia decidendo di non andare in Russia". Lo ha detto il vicepresidente del Senato della Lega Roberto Calderoli a margine di un incontro per il referendum a Napoli. "Posso ammirare - ha detto - la sua voglia di lottare per la pace, però penso che sia stata una decisione equilibrata quella di rimanere a casa. Poi vedremo quale sarà lo sviluppo del conflitto e quali necessità si creeranno".

