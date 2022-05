Ucraina: Castellone,Draghi torni in Aula per mandato Parlamento

ROMA, 19 MAG - "Le chiediamo di costruire insieme questo percorso di pace. La prossima occasione sarà il Consiglio europeo straordinario che si terrà il 30 e 31 maggio. Quali sono le proposte e la strategia che il governo italiano intende portare? Non è previsto un passaggio in Parlamento, ma riteniamo importante che lei torni qui per costruire insieme questo passaggio e per avere un mandato forte e trasversale da parte di tutte le forze politiche". Lo ha detto la capogruppo M5S in Senato Mariolina Castellone intervenendo in Aula dopo l'informativa del Presidente del Consiglio sugli sviluppi del conflitto in Ucraina.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA