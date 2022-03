Ucraina: Cenni, in Italia rischio aumento povertà alimentare

ROMA, 14 MAR - "Le conseguenze del conflitto in Ucraina rischiano di aggravare una situazione di povertà alimentare per alcune categorie del nostro paese, un'emergenza già esplosa durante la pandemia e su cui organizzeremo un'Agorà democratica il prossimo 5 aprile". A dirlo è la deputata del Partito democratico Susanna Cenni, intervistata da Radio Immagina. "Penso sia utile ad esempio che il nostro governo ragioni sull'Iva per agevolare l'accesso ai beni di prima necessità da parte delle famiglie a basso reddito, perché il rischio - aggiunge - è che un numero sempre maggiore di famiglie si trovi in difficoltà nel fare la spesa alimentare. Bisognerà poi attrezzarsi con misure a sostegno delle aziende agricole, a cui si sta chiedendo uno sforzo enorme a causa del caro energia, anche prorogando le misure già pensate durante la pandemia. E in ogni caso - conclude la responsabile politiche agricole nella segreteria del Partito democratico - dobbiamo confezionare un piano straordinario di media e lunga scadenza per riorganizzare il nostro sistema agricolo alimentare, che ad oggi non è equilibrato".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA