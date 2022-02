Ucraina: Conte,ferma condanna attacco russo,risposta europea

ROMA, 24 FEB - "Condanno con fermezza l'attacco russo che precipita la situazione e allontana ogni spiraglio di soluzione diplomatica. Confidiamo ancora in una risposta europea e nel contributo che l'Italia può dare in questo senso alla comunità internazionale. In questo momento, però, il mio pensiero va anche a alla popolazione civile, per la quale sono profondamente preoccupato". Lo afferma in una nota il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte

