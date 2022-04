Ucraina: 'coprifuoco per una settimana a Gostomel'

ROMA, 07 APR - Coprifuoco di una settimana indetto a Gostomel, non lontano da Kiev. Lo riferisce in un tweet la parlamentare ucraina Lesia Vasylenko. Il coprifuoco parte alle 6 del mattino di oggi ora locale e continuerà fino alle 6 del 14 aprile. Una "misura necessaria" per sminare la città e consentire ai civili di rientrarvi in sicurezza, afferma la parlamentare nel testo citato da Sky News. La città è sotto l'occupazione delle forze russe da 35 giorni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA