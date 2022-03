ROMA, 01 MAR - "Non è vero che ci siamo rassegnati a non perseguire la pace, non c'è alcuna rassegnazione. Vi ringrazio molto del ruolo che alcuni mi vogliono attribuire. Ma io credo che non occorra cercare un ruolo, ma cercare la pace, e su questo potete contare che lo farò con tutta la mia volontà, senza pausa". Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, nella replica alla Camera.

