ROMA, 28 FEB - Il presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo quanto si apprende, parteciperà in videocollegamento all'incontro previsto per questa sera a cena dal presidente francese Emmanuel Macron con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen per parlare di Ucraina. Nel pomeriggio sempre in videocall parteciperà anche all'incontro con gli alleati e la Nato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA