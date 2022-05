ROMA, 19 MAG - "Per impedire che la crisi umanitaria si aggravi dobbiamo raggiungere prima possibile un cessate il fuoco e far ripartire i negoziati: è la posizione dell'Italia, dell'Ue e che ho condiviso con Biden". Lo afferma il premier Mario Draghi in una informativa al Senato sulla guerra in Ucraina.

