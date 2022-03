Ucraina: Draghi, programmi speciali per donne e minori

ROMA, 21 MAR - "L'organizzazione delle protezìone civile e tutto il lavoro che vien fatto a livello regionale non sfugge la complessità, ci sono programmi speciali per i minori, per le donne. Aiuti diretti? Oggi non è previsto, passa tutto per la protezione civile centrale, per il ministero dell'interno, dell'Economia, e questo sembra funzionare". Lo ha detto il premier Mario Draghi al termine della visita a Palmarova (Udine). "Che vengano dati direttamente o passino attraverso una procedura", gli aiuti devono essere "erogati subito. Perchè il bisogno è ora, non tra settimane", ha aggiunto. Secondo il premier "c'è una straordinaria integrazione con il terzo settore" per affrontare i problemi dell""inserimento scolastico, di insegnamento della lingua, di indirizzare verso il lavoro".

