Ucraina: Draghi, pronti 110 mln aiuti finanziari

ROMA, 25 FEB - "Per quanto riguarda il piano bilaterale, stiamo definendo un pacchetto da 110 milioni di euro di aiuti finanziari all'Ucraina a scopi umanitari e di stabilizzazione macro-finanziaria". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo in Aula alla Camera sottolineando come l'intero tessuto economico della regione si sia "disgregato". "Nell'ambito della Difesa - ha aggiunto -, si stanno predisponendo misure di assistenza, in particolare nel settore dello sminamento e della fornitura di equipaggiamento di protezione".

