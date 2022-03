Ucraina: Draghi, sostegno Parlamento essenziale, grazie

ROMA, 23 MAR - "La pandemia di Covid-19 ha visto l'Unione europea collaborare nell'approvvigionamento dei vaccini e nella creazione del programma Next Generation EU. Dobbiamo mostrare la stessa ambizione e lungimiranza in risposta alla guerra in Ucraina, e alle sue conseguenze politiche, economiche, sociali. Per riuscirci, il sostegno del Parlamento è essenziale - e per questo vi ringrazio". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo.

