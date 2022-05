Ucraina:Gelmini, spero Berlusconi sia stato frainteso

ROMA, 17 MAG - "Non posso credere che il presidente Berlusconi abbia detto quelle parole. Immagino sia stato frainteso. Siamo un movimento politico filo atlantista, europeista e ci siamo chiamati in passato 'Popolo della libertà'. Ma la libertà non può valere solo per noi: è un bene indivisibile, come ci ha insegnato proprio Berlusconi, e oggi è la libertà per la quale lottano gli ucraini. Se è cambiata la linea qualcuno dovrebbe dircelo". Risponde così, interpellata dall'ANSA, il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini a chi le chiede un commento alle dichiarazioni di ieri sera di Berlusconi. "Il tempo di Pratica di Mare - prosegue Gelmini - purtroppo è finito, e oggi ogni ambiguità di filoputinismo ci reca danno e incrina la necessaria unità del Paese: non possiamo mostrare esitazioni su questo perché così facendo agevoliamo la falsa narrazione russa e ci allontaniamo dal Partito popolare europeo e dai nostri alleati. Io sto dalla parte dell'Ucraina, dei quaranta Paesi democratici che la stanno sostenendo, dell'Ue e della Nato e sono certa che Forza Italia ribadirà questa linea".

