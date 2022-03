Ucraina: Gualtieri,Roma venerdì torna in piazza per la pace

ROMA, 02 MAR - "Roma si mobilita per la pace, a sostegno del popolo ucraino". Venerdì 4 marzo alle 19.30 il Comune di Roma organizza una fiaccolata contro la guerra e l'invasione russa dell'Ucraina. Ad annunciarlo il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Sarà l'occasione per ribadire il nostro sostegno e la nostra vicinanza al popolo ucraino in questo momento difficile. Sono certo che parteciperanno tanti Sindaci e amministratori da tutta Italia a testimoniare con forza l'unità del nostro paese per la pace e contro un'aggressione militare gravissima e inaccettabile", aggiunge Gualtieri.

