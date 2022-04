Ucraina: Guterres a Kiev il 28 aprile, vedrà Zelensky

NEW YORK, 22 APR - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sarà a Kiev la prossima settimana per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo aver visto l'omologo russo Vladimir Putin. Lo hanno annunciato ufficialmente le Nazioni Unite in un comunicato. Guterres "avrà un incontro con il ministro degli Affari esteri Dmytro Kuleba e sarà ricevuto dal presidente Volodymyr Zelensky il 28 aprile", si legge nella nota. L'incontro con Putin, invece, è in programma martedì a Mosca.

