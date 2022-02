Ucraina: Letta, rischio guerra violenta, torni diplomazia

ROMA, 21 FEB - "Non posso non iniziare che facendo riferimento al problema che oggi ci terrorizza tutti, le truppe si ammassano ai confini con l'Ucraina, mentre c''è il rischio di una guerra, la più violenta e rischiosa che sia mai capitata in Europa dalla seconda guerra mondiale. Deve tornare a parlare la diplomazia, la diplomazia deve trovare a soluzione. La Russia ritiri la sue truppe dai confini. L'Ue sia unita e la diplomazia torni centrale". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, nella sua relazione alla direzione Pd.

