Ucraina: manifestazione "no alla guerra" a Loreto 9 aprile

ANCONA, 05 APR - "Aderite alla manifestazione per la pace che si svolgerà sabato a Loreto". L'invito del presidente del Consiglio regionale Dino Latini, è arrivato in apertura di seduta del Consiglio regionale in merito all'iniziativa organizzata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in programma sabato 9 aprile a Loreto, città mariana sede della Basilica della Santa Casa. Il corteo per dire "No alla guerra" partirà alle ore 11 dall'Arco di Porta Romana per giungere fino al sagrato della Basilica della Santa Casa.

