Ucraina:Mattarella, guerra rende più fragili risposte comuni

ROMA, 29 AGO - "La sessione della Soft Power Conference impegnata nella riflessione sulle più attuali questioni di respiro globale che riguardano l'umanità intera, ha assunto come tematiche della sua agenda i cambiamenti climatici, il multilateralismo nelle relazioni internazionali, le opportunità connesse al recente sviluppo delle tecnologie digitali, nonché la necessità di implementare un'economia globale sostenibile ed equilibrata, sollecitando l'impegno di esponenti della società civile, di esperti e studiosi provenienti da numerosi Paesi e di rappresentanti di organismi internazionali. Si tratta di sfide di fronte alle quali si trova la comunità internazionale nella sua interezza, rese ancora più impegnative in questa fase funestata dalla guerra intrapresa dalla federazione Russa contro l'Ucraina, che rende più fragile ogni risposta comune. A tutti i partecipanti alla Conferenza mi è grato rivolgere l'augurio di buon lavoro, unitamente al saluto più cordiale" Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al presidente del Soft Power Club Francesco Rutelli, in occasione dell'apertura della Terza Soft Power Conference, a Venezia il 29 e 30 agosto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA