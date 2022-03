Ucraina: Meloni,con nuovo stato emergenza via quello su Covid

ROMA, 01 MAR - "Partiamo dal metodo, presidente Draghi, questo Parlamento voterà il suo primo indirizzo sulla vicenda ucraina quando il suo governo ha già decretato uno stato di emergenza di cui nessuno ha discusso". Così la leader di FdI Giorgia Meloni in dichiarazione di voto sulle risoluzioni relative alle comunicazioni del premier Mario Draghi sulla crisi in Ucraina. "Noi abbiamo assicurato lealtà in questa fase drammatica ma non accetteremo che la crisi internazionale diventi l'enesimo pretesto per calpestare la democrazia italiana - ha aggiunto -. Se avete varato un nuovo stato di emergenza, minimo va rimosso immediatamente lo stato di emergenza relativo al Covid. È grottesca una nazione in cui ci sono contemporaneamente due stati di emegenza, soprattutto se è una democrazia".

