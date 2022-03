Ucraina: Meloni incontra incaricato affari Usa in Italia

ROMA, 02 MAR - Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha incontrato questa mattina a Roma l'incaricato d'Affari ad interim presso l'ambasciata degli Stati Uniti d'America in Italia, Thomas Smitham. Lo riferisce una nota di FdI. Tra i temi al centro del colloquio il conflitto tra Russia e Ucraina e i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Meloni "ha confermato la netta condanna nei confronti dell'aggressione russa alla sovranità e all'integrità territoriale di Kiev - continua la nota - e ha ribadito l'esigenza che la comunità internazionale continui a lavorare in modo unito per arrivare alla cessazione delle ostilità. In questo quadro, Meloni ha posto l'accento sulla necessità di lavorare a meccanismi di condivisione da parte dell'intero blocco occidentale dei costi sui sistemi economici e finanziarie delle giuste sanzioni comminate alla Federazione russa".

