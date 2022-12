Ucraina: Meloni,oggi spazio limitato per il cessate il fuoco

ROMA, 13 DIC - "Lo spazio di manovra per il cessate il fuoco appare oggi assai limitato ma l'Italia appoggerà in ogni caso gli sforzi in proposto. L'Unione europea deve assumere su questo fronte un ruolo più incisivo a beneficio dell'intero continente". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. "Le sanzioni - ha quindi aggiunto - sono dolorose per il nostro tessuto produttivo ma sono efficaci: stanno avendo un effetto sulla Russia. I costi per Mosca devono essere superiori a quelli sopportati dall'Europa. Per questo vigileremo sugli effetti di queste misure, soprattutto per quanto riguarda l'energia".

